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Роман Вега сравнил Александра Соболева с Робертом Левандовским

Роман Вега сравнил Александра Соболева с Робертом Левандовским
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Левый защитник «Зенита» Роман Вега сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с экс-форвардом «Барселоны» и «Баварии» Робертом Левандовским. Ранее Вега сам выступал за сине-гранатовых. Футболист представлял вторую команду «Барселоны».

— Можешь назвать Соболева местным Левандовским?
— Конечно, 100%. У них очень схожие качества. Оба — нападающие, играющие в штрафной. Соболев, как и Левандовски, фантастически действует при навесах. Ещё они очень похожи физически, — приводит слова Веги Sport24.

В минувшем сезоне Соболев провёл 38 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

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