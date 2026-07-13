Роман Вега сравнил Александра Соболева с Робертом Левандовским

Левый защитник «Зенита» Роман Вега сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с экс-форвардом «Барселоны» и «Баварии» Робертом Левандовским. Ранее Вега сам выступал за сине-гранатовых. Футболист представлял вторую команду «Барселоны».

— Можешь назвать Соболева местным Левандовским?

— Конечно, 100%. У них очень схожие качества. Оба — нападающие, играющие в штрафной. Соболев, как и Левандовски, фантастически действует при навесах. Ещё они очень похожи физически, — приводит слова Веги Sport24.

В минувшем сезоне Соболев провёл 38 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.