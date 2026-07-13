«Женщина на корабле...» Круговой раскрыл отношение к женщинам-тренерам в мужском футболе

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой признался, как относится к женщинам-тренерам в мужском футболе. Он выступил против подобных назначений, вспомнив известный афоризм: «Женщина на корабле — к беде».

— Твоя реакция, если женщина станет главным тренером в команде, где ты играешь?

— Думаю, это уже перебор. Возглавлять команду должен мужчина. Есть хорошее выражение: женщина на корабле… Продолжи.

— К беде.

— Ну вот, — приводит слова Кругового Sport24.

В прошлом сезоне девушка-тренер Мари-Луизе Эта возглавляла мужскую команду берлинского «Униона». Она стала первой женщиной-тренером в истории чемпионата Германии. Однако руководство «Униона» не оставило её у руля команды на постоянной основе.