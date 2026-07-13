Тибо Куртуа успеет восстановиться к старту нового сезона Ла Лиги — источник

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа успеет восстановиться к старту чемпионата Испании сезона-2026/2027. Бельгиец прошёл медицинское обследование, серьёзного повреждения у него не выявлено. Об этом сообщает журналист Аранча Родригес на своей станице в соцсетях.

Ранее в СМИ возникали новости, что Куртуа может пропустить стартовый отрезок грядущего сезона из-за повреждения, полученного на ЧМ-2026.

Куртуа получил травму в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (1:2). Вратарь был заменён на 71-й минуте. В итоге резервный вратарь бельгийцев допустил ошибку и пропустил решающий гол, который вывел испанцев в полуфинал.