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Тибо Куртуа успеет восстановиться к старту нового сезона Ла Лиги — источник

Тибо Куртуа успеет восстановиться к старту нового сезона Ла Лиги — источник
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа успеет восстановиться к старту чемпионата Испании сезона-2026/2027. Бельгиец прошёл медицинское обследование, серьёзного повреждения у него не выявлено. Об этом сообщает журналист Аранча Родригес на своей станице в соцсетях.

Ранее в СМИ возникали новости, что Куртуа может пропустить стартовый отрезок грядущего сезона из-за повреждения, полученного на ЧМ-2026.

Куртуа получил травму в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (1:2). Вратарь был заменён на 71-й минуте. В итоге резервный вратарь бельгийцев допустил ошибку и пропустил решающий гол, который вывел испанцев в полуфинал.

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