Скончался арбитр, которого отстранили от ЧМ-2026 из-за обвинений в домогательствах

Нидерландский арбитр Роб Диперинк, который был отстранён от работы на матчах чемпионата мира — 2026, скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевской футбольной ассоциация Нидерландов (KNVB).

По информации источника, полиция проводила расследование в связи со смертью человека на улице, где проживал Диперинк. Позже KNVB подтвердила информацию о кончине арбитра. Отмечается, что причастность других лиц исключена.

В апреле Диперинка задержали после сообщения о домогательствах в адрес несовершеннолетнего. Британская полиция прекратила расследование из-за недостатка доказательств. Тем не менее ФИФА решила исключить Диперинка из списка судей, назначенных на чемпионат мира.