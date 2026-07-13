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Скончался арбитр, которого отстранили от ЧМ-2026 из-за обвинений в домогательствах

Скончался арбитр, которого отстранили от ЧМ-2026 из-за обвинений в домогательствах
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Нидерландский арбитр Роб Диперинк, который был отстранён от работы на матчах чемпионата мира — 2026, скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевской футбольной ассоциация Нидерландов (KNVB).

По информации источника, полиция проводила расследование в связи со смертью человека на улице, где проживал Диперинк. Позже KNVB подтвердила информацию о кончине арбитра. Отмечается, что причастность других лиц исключена.

В апреле Диперинка задержали после сообщения о домогательствах в адрес несовершеннолетнего. Британская полиция прекратила расследование из-за недостатка доказательств. Тем не менее ФИФА решила исключить Диперинка из списка судей, назначенных на чемпионат мира.

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