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Билич высказался о Модриче после своего назначения на пост тренера сборной Хорватии

Билич высказался о Модриче после своего назначения на пост тренера сборной Хорватии
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Новый главный тренер сборной Хорватии Славен Билич выразил желание, чтобы полузащитник Лука Модрич продолжил выступление за национальную команду.

«Я бы хотел, чтобы Модрич продолжил играть за национальную команду», — приводит слова Билича AS.

Ранее СМИ сообщали, что 40-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года, а сборная Хорватии на своей официальной странице в соцсетях объявила о назначении Билича наставником команды.

Футболист известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб и «Милан». За сборную Хорватии Модрич провёл 202 матча, в которых забил 29 мячей.

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