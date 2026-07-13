Билич высказался о Модриче после своего назначения на пост тренера сборной Хорватии

Новый главный тренер сборной Хорватии Славен Билич выразил желание, чтобы полузащитник Лука Модрич продолжил выступление за национальную команду.
«Я бы хотел, чтобы Модрич продолжил играть за национальную команду», — приводит слова Билича AS.
Ранее СМИ сообщали, что 40-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года, а сборная Хорватии на своей официальной странице в соцсетях объявила о назначении Билича наставником команды.
Футболист известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб и «Милан». За сборную Хорватии Модрич провёл 202 матча, в которых забил 29 мячей.