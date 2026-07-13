Холанд посвятил пост в соцсетях возвращению сборной Норвегии из США

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети X пост, посвящённый возвращению своей команды из США после вылета с чемпионата мира — 2026. Норвежцы завершили свой путь на турнире, уступив сборной Англии (1:2) в 1/4 финала.

Фото: Аккаунт Эрлинга Холанда в социальной сети X

«До свидания, США. Это было трогательно», — сказано в публикации Холанда.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).