Вратарь «Краснодара» Агкацев выступил против пауз на «водопой» в РПЛ по аналогии с ЧМ-2026

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил идею введения в Российской Премьер-Лиге пауз на «водопой» по аналогии с ЧМ-2026. На мировом первенстве в середине каждого тайма происходит пауза на несколько минут: футболисты за это время успевают попить воды, а организаторы — продемонстрировать рекламу.

«В РПЛ летом тоже бывают паузы на «водопой», когда жарко. Когда нет сильной жары, я не вижу смысла в этих остановках. Они сбивают темп матча. Новые правила добавляют игре больше динамики. Например, на выход на замену теперь даётся меньше времени. Я нормально к ним отношусь», – приводит слова Агкацева Metaratings.