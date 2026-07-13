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Алонсо подтвердил, что Гарначо покинет «Челси» этим летом

Алонсо подтвердил, что Гарначо покинет «Челси» этим летом
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо подтвердил, что полузащитник Алехандро Гарначо покинет клуб этим летом. Об этом наставник «синих» объявил на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

«Да… К нему есть интерес со стороны других клубов. Надеюсь, всё завершится наилучшим образом для всех», — приводит слова Алонсо издание The Touchline.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Челси» продать 22-летнего полузащитника. Сумма трансфера может составить около € 50 млн.

Гарначо выступает за «синих» с августа 2025 года — клуб купил его у «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Контракт игрока рассчитан до 2032 года.

В минувшем сезоне футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гарначо составляет € 28 млн.

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