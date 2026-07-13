Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о смене поколений в мировом футболе. Он поблагодарил за вклад в футбол португальца Криштиану Роналду, бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси. Эксперт отметил, что легендам минувших лет пора уходить, уступая место более молодым игрокам.

«Вот эти звёзды: и Неймар, и Роналду… Огромное им спасибо! Они сделали потрясающий вклад в футбол. Но время пришло им уходить, и никуда от этого не деться. И Месси должен скоро уйти. И приходят же уже новые игроки! И Холанд пришёл, и Мбаппе, и Винисиус. В спорте смена поколений просто необходима», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».