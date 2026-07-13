Хаби Алонсо высказался о ближайшем будущем Николаса Джексона в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал о нынешнем положении нападающего Николаса Джексона в команде.

«Николас Джексон примет участие в нашем азиатском турне. Мы хотим, чтобы он продолжил работать с нами», — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

С сентября Николас Джексон на правах аренды выступал за «Баварию». В 34 матчах прошедшего клубного сезона нападающий забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.

По итогам прошлого сезона лондонский клуб занял 10-е место в турнирной таблице АПЛ.