«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра проходила на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге с вместимостью в 3000 тысячи человек. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Нападающий «Динамо» Миро забил первый мяч встречи на 16-й минуте. На 90-й минуте счёт сравнял полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место, а махачкалинское «Динамо» стало 14-м и сохранило за собой место в Мир РПЛ по итогам стыковых матчей.