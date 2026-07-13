«Не тот, что был 10 лет назад». Экс-игрок Англии — о Месси перед матчем 1/2 финала ЧМ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Паллистер высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года.

«Я думаю, Месси — не тот, что был 10 лет назад. Да, он по-прежнему играет ключевую роль для Аргентины, он по-прежнему главный игрок, но я не думаю, что он сможет создавать столько же проблем, как в лучшие годы. Не думаю, что он сможет так же легко обыгрывать соперников, как раньше.

Очевидно, он по-прежнему опасен. Я бы сказал, что сейчас он больше похож на обычного человека. Он может проявлять изобретательность в этих маленьких зонах, умеет работать с мячом, может забивать голы.

Не думаю, что они будут его персонально опекать или что-то в этом роде. Однако это игрок, которого, очевидно, нужно учитывать и стараться нейтрализовать. Мы анализировали слабые места сборной Англии, и, вероятно, это оборона, но считаю, что Англия окажется сильнее Аргентины», — приводит слова Паллистера Goal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).