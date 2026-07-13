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Нападающий «Ростова» Сулейманов стал отцом во второй раз

Нападающий «Ростова» Сулейманов стал отцом во второй раз
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Пресс-служба «Ростова» сообщила, что у нападающего команды Тимура Сулейманова родился второй ребёнок.

«Тимур Сулейманов стал отцом во второй раз! У Тимура и его супруги Аиды родилась дочь Аиша. Мы от всей души поздравляем с этим прекрасным событием и желаем малышке и маме крепкого здоровья!» — написала пресс-служба ростовского клуба.

В мае Тимур продлил с ростовчанами контракт на четыре года. Сулейманов перешёл в «Ростов» из «Локомотива» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

По итогам сезона-2025/2026 в Мир РПЛ «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место.

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