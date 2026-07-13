«Урал» — «Торпедо»: после первого тайма матча 1-го тура Первой лиги счёт 0:0

В эти минуты идёт матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступает Владислав Харитонов из Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в первом тайме.

Перед стартом нового сезона в Первой лиге обе команды сменили главных тренеров. «Урал» вместо ушедшего Василия Березуцкого возглавил Сергей Юран, а Александр Сторожук заменил Олега Кононова в «Торпедо».

В следующем туре «Урал» в домашнем матче встретится с «Енисеем» (19 июля), а московское «Торпедо» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».