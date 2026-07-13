Матч 1/2 финала ЧМ Франция — Испания начнётся с минуты молчания

Перед началом встречи 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между Францией и Испанией объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Перед матчем Франция — Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце спустя 10 лет после трагедии 14 июля 2016 года.

Спасибо президенту ФИФА за то, что откликнулся на просьбу Франции и всех французов, выступивших с этой инициативой. Мы никогда не забудем», — отметил Макрон в социальной сети Х.

Теракт произошёл во время празднования Дня взятия Бастилии. Тогда 31-летний мужчина въехал на грузовом автомобиле в толпу людей, наблюдавших за салютом. Погибли 86 человек.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 Франция — Испания запланирован на 14 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.