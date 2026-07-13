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Матч 1/2 финала ЧМ Франция — Испания начнётся с минуты молчания

Матч 1/2 финала ЧМ Франция — Испания начнётся с минуты молчания
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Перед началом встречи 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между Францией и Испанией объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед матчем Франция — Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце спустя 10 лет после трагедии 14 июля 2016 года.

Спасибо президенту ФИФА за то, что откликнулся на просьбу Франции и всех французов, выступивших с этой инициативой. Мы никогда не забудем», — отметил Макрон в социальной сети Х.

Теракт произошёл во время празднования Дня взятия Бастилии. Тогда 31-летний мужчина въехал на грузовом автомобиле в толпу людей, наблюдавших за салютом. Погибли 86 человек.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 Франция — Испания запланирован на 14 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

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