Дибала прокомментировал продление контракта с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал пролонгацию контракта с римским клубом. Новый договор сторон рассчитан до лета 2027 года.

— Как все и хотели — клуб, я сам и, надеюсь, болельщики, история продолжается. Рад провести ещё один сезон в этом городе и стране. Для меня большая честь — возможность вновь защищать цвета «Ромы».

— Что для тебя значит клуб?

— Много всего: ответственность, честь, красота и множество вещей, даже в личном плане, которые заставили меня остаться и защищать эти цвета. Для меня это огромная честь, как уже говорил. Рад провести этот год с вами, снова увидеть всех на «Олимпико» и во всех городах, куда мы приезжаем. Особенно когда будет играть та прекрасная музыка, которую мы так долго ждали [гимн Лиги чемпионов], — цитирует Дибалу пресс-служба «Ромы» в соцсетях.

В минувшем сезоне-2025/2026 Дибала принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.