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Главный тренер «Ливерпуля» Ираола: нам нужно больше игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Ираола: нам нужно больше игроков
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал деятельность своего клуба в летнее трансферное окно. На данный момент к команде присоединились центральный защитник Жереми Жаке и вингер Виктор Муньос.

«Очевидно, мы уже подписали двух игроков, но нам нужно больше, мы это знаем. Клуб работает над этим. Я как тренер эгоистично хочу, чтобы игроки с первого дня были готовы к предсезонной подготовке, но понимаю, что футбол так не работает. Знаю, что клуб усердно работает над приобретениями, и тоже стараюсь помочь», – приводит слова Ираола ESPN.

По результатам сезона-2025/2026 «Ливерпуль» набрал 60 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 1-м туре нового сезона он сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

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