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Ираола прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ливерпуля»

Ираола прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ливерпуля»
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Баскский специалист Андони Ираола высказался о своём назначении на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Я думаю, что футбол и особенно «Ливерпуль», – это прежде всего связь с городом и болельщиками. У этого стадиона уникальная атмосфера, и мне бы очень хотелось, чтобы она ощущалась каждый раз, когда мы играем, — но это должно исходить от нас самих, от наших действий на поле. Мы должны быть командой, которая усердно работает и отличается целеустремлённостью и сплочённостью, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно, поддерживая нашу команду.

Я к готов к этому вызову. Понимаю, что это очень большой клуб. Всё, что я сейчас говорю, будет подвергнуто самой тщательной проверке. Нужно очень внимательно относиться к возможным ошибкам, но я бы не хотел быть слишком осторожным. Предпочту вести себя вполне естественно.

Не собираюсь жить в своём собственном мире — только на тренировочной базе и дома. Я бы хотел съездить в город, познакомиться с ним. Знаю несколько мест, которые хотел бы сфотографировать. Это часть волшебства, сопутствующего работе в роли тренера «Ливерпуля», и я бы не хотел менять слишком много», — приводит слова Ираолы BBC.

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