Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Набабкин высказался о возможном трансфере Головина в Саудовскую Аравию

Набабкин высказался о возможном трансфере Головина в Саудовскую Аравию
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в Саудовскую Аравию.

«Не знаю, что посоветовать Головину. Он сам лучше знает, как дальше быть. Если из Саудовской Аравии будет хороший вариант, то почему нет? Конечно, можно себя там попробовать», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За клуб футболист провёл 267 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и сделал 46 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Надо не ехать, а бежать». Мостовой — о слухах об интересе к Головину из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android