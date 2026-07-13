Набабкин высказался о возможном трансфере Головина в Саудовскую Аравию

Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в Саудовскую Аравию.

«Не знаю, что посоветовать Головину. Он сам лучше знает, как дальше быть. Если из Саудовской Аравии будет хороший вариант, то почему нет? Конечно, можно себя там попробовать», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За клуб футболист провёл 267 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и сделал 46 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет € 18 млн.