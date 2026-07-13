Андони Ираола: надеюсь, я останусь в «Ливерпуле» намного дольше, чем на два года

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал о своём отношении к сотрудничеству с клубом в рамках двухлетнего контракта.

«Что касается тренерских контрактов, то они не имеют большого значения. Не хочу занимать эту должность только потому, что у меня есть контракт. Я подписал его на два года, но для тренера это, по сути, контракт на год вперёд. Надеюсь, останусь здесь намного дольше, чем на два года, это будет означать, что я проделал очень хорошую работу. Считаю, что тренеры должны заслуживать право на продолжение работы каждый год, особенно в таких клубах, как «Ливерпуль». Я всегда так поступал», — приводит слова Ираолы BBC.