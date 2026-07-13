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Гвардиола может возглавить сборную Италии — Gazzetta dello Sport

Гвардиола может возглавить сборную Италии — Gazzetta dello Sport
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Экс-тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в шорт-листе Федерации футбола Италии (FIGC) значатся три кандидата на должность главного тренера. Помимо Гвардиолы, в него входят Роберто Манчини, который привёл национальную команду к победе на чемпионате Европы — 2020, и Антонио Конте, работавший с «адзурри» в период с 2014 по 2016 год, однако руководство не считает их фаворитами.

Напомним, в сборной Италии произошли административные перестановки после невыхода на третий чемпионат мира подряд. В апреле главный тренер команды Дженнаро Гаттузо подал в отставку. Также посты покинули глава национальной делегации Джанлуиджи Буффон и президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

11 июля экс-капитана сборной Паоло Мальдини назначили на пост технического директора Итальянской федерации футбола.

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