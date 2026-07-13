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Набабкин: Месси — великий игрок, в каждом матче на ЧМ творит уникальные вещи

Набабкин: Месси — великий игрок, в каждом матче на ЧМ творит уникальные вещи
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Российский экс-футболист Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года. Он отметил, что симпатизирует сборной Аргентины.

«По возможности смотрю матчи чемпионата мира, когда есть время. Мне нравится Аргентина. Для Месси это, скорее всего, последний чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы его сборная прошла как можно дальше на турнире. 100% он играет не по годам. Это великий игрок! Он в каждой игре творит уникальные вещи. Забивать столько голов на чемпионате мира — это очень сильно!» — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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