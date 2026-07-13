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«Челябинск» обыграл «СКА-Хабаровск» в 1-м туре Первой лиги — 2026/2027

«Челябинск» обыграл «СКА-Хабаровск» в 1-м туре Первой лиги — 2026/2027
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Сегодня, 13 июля, состоялся матч 1-го тура Лиги Pari между «Челябинском» и «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Челябинске и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Бердников – 24'     1:1 Горелишвили – 45+2'     2:1 Гаджимурадов – 56'     3:1 Гаджимурадов – 65'    

Первый гол в матче на 24-й минуте забил защитник «Челябинска» Алексей Бердников. На 45+2-й минуте счёт сравнял полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Горелишвили. Нападающий хозяев Рамазан Гаджимурадов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи, забив на 56-й и 65-й минутах.

По результатам сезона-2025/2026 «Челябинск» занял 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка. «СКА-Хабаровск» занял 12-ю строчку, набрав 42 очка.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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