Стало известно расстояние, которое преодолели полуфиналисты ЧМ при поездке на матчи

Сборная Англии преодолела наибольшее расстояние из всех команд-полуфиналистов чемпионата мира 2026 года в процессе перемещения на матчи турнира. Французской национальной команде пришлось перемещаться меньше остальных, сообщает TyC Sports.

По ходу ЧМ-2026 футболисты сборной Англии преодолели 20 600 км, на втором месте рейтинга по этому показателю расположилась сборная Испании (14 200 км), далее следуют Аргентина (8025) и Франция (5500).

В матчах 1/2 финала мирового первенства сборная Испании встретится с Францией, а аргентинцы сыграют с англичанами.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).