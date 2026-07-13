Санетти ответил, возможно ли сравнить уровень Месси и Марадоны

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти ответил, возможно ли сравнение в вопросе лучшего аргентинского игрока в истории футбола, когда речь идёт о Диего Марадоне и Лионеле Месси.

«Я вырос, наблюдая за игрой Марадоны. Я был ещё совсем маленьким и видел, как он играл в «Барселоне», «Наполи», в сборной Аргентины. Просто фантастика, что он показывал на чемпионате мира — 1986. Но трудно выбрать одного из них, потому что Диего в своё время был лучшим, а Месси в свои 39 лет на этом турнире тоже творит нечто уникальное», — сказал Санетти в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году, Марадона добился подобного в 1986-м.