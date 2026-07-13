РФС представил судей на сезон-2026/2027 в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) представил список арбитров, которые будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги в сезоне-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В перечень вошли 26 главных арбитров, один резервный и 30 помощников судьи. 31 арбитр имеет право работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощника. Список судей утверждён бюро исполкома Российского футбольного союза на заседании 10 июля.

Фото: РФС

Фото: РФС

Судьи

Иван Абросимов, Ян Бобровский (VAR/AVAR), Евгений Буланов (VAR/AVAR), Матвей Заика (новичок), Сергей Иванов (VAR/AVAR), Василий Казарцев (VAR/AVAR), Игорь Капленков (новичок), Сергей Карасёв (VAR/AVAR), Данил Каширин (новичок), Данил Набока (новичок), Михаил Плиско (новичок), Евгений Кукуляк (VAR/AVAR), Павел Кукуян (VAR/AVAR). Кирилл Левников (VAR/AVAR), Станислав Матвеев, Владимир Москалёв (VAR/AVAR), Никита Новиков, Андрей Прокопов, Алексей Сухой (VAR/AVAR), Инал Танашев, Антон Фролов (VAR/AVAR), Сергей Цыганок (VAR/AVAR), Сергей Чебан (VAR/AVAR), Артём Чистяков (VAR/AVAR), Павел Шадыханов (VAR/AVAR), Рафаэль Шафеев (VAR/AVAR).

Резерв судей

Вера Опейкина (VAR/AVAR).

Помощники судьи

Максим Белокур, Денис Березнов (VAR/AVAR), Александр Богданов (VAR/AVAR), Андрей Болотенков (VAR/AVAR), Егор Болховитин (VAR/AVAR), Кирилл Большаков (VAR/AVAR), Андрей Веретешкин (VAR/AVAR), Максим Гаврилин (VAR/AVAR), Дмитрий Ермаков, Алексей Ермилов, Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко, Екатерина Курочкина (VAR/AVAR), Алексей Лунёв (VAR/AVAR), Дмитрий Маликов, Никита Матиеску (новичок), Дмитрий Мосякин (VAR/AVAR), Рустам Мухтаров (VAR/AVAR), Андрей Образко (VAR/AVAR), Александр Павлов (новичок), Денис Петров, Варанцо Петросян (VAR/AVAR), Дмитрий Сафьян (VAR/AVAR), Дмитрий Семёнов (новичок), Александр Туркин, Андрей Филипкин, Альмир Хатмуллин (новичок), Адлан Хатуев, Руслан Шекемов (новичок), Алексей Ширяев.

В число арбитров, которые могут обслуживать встречи РПЛ, вошли девять новых рефери, ранее не получавшие назначений на матчи высшего дивизиона, из них пять — главные судьи.

Новый сезон РПЛ стартует встречей за Суперкубок России 18 июля, а игры 1-го тура чемпионата пройдут с 24 по 26 июля 2026 года. Финальные матчи Премьер-Лиги запланированы на 29 мая.