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Санетти: кто в этом году заберёт «Золотой мяч»? Надеюсь, что Месси

Санетти: кто в этом году заберёт «Золотой мяч»? Надеюсь, что Месси
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Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти ответил, кто, по его мнению, сможет завоевать «Золотой мяч» в 2026 году.

«Кто в этом году заберёт «Золотой мяч»? Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры», — сказал Санетти в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На протяжении карьеры Лионель Месси восемь раз выиграл «Золотой мяч» (в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м, 2019-м, 2021-м и 2023-м). Вторым в рейтинге по числу подобных призов является португалец Криштиану Роналду, который выиграл его в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м.

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