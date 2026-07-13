«Он пытается полностью раскрыть наш потенциал». Кейн — о критике Тухеля

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля. После четвертьфинала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1 (1:0 д. вр.)) специалист выразил недовольство игрой своих подопечных и сказал, что команда смогла выйти в 1/2 финала благодаря удаче. С этим не согласились полузащитник Джуд Беллингем и вингер Нони Мадуэке.

«Когда он наблюдает за нашими тренировками, он видит наше единство и то, на что мы способны – особенно с учётом нашего состава игроков, стиля игры в атаке, индивидуальных навыков и мастерства.

Он лучше всех знает, что всё не так просто; мы играем против сильных соперников и хороших команд. Он пытается полностью раскрыть наш потенциал, и мы знаем, что можем выйти на более высокий уровень. Пока мы этого ещё не показали», – приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

В 1/2 финала сборная Англии сыграет с командой Аргентины, которая является действующим чемпионом турнира.