Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он пытается полностью раскрыть наш потенциал». Кейн — о критике Тухеля

«Он пытается полностью раскрыть наш потенциал». Кейн — о критике Тухеля
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля. После четвертьфинала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1 (1:0 д. вр.)) специалист выразил недовольство игрой своих подопечных и сказал, что команда смогла выйти в 1/2 финала благодаря удаче. С этим не согласились полузащитник Джуд Беллингем и вингер Нони Мадуэке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Когда он наблюдает за нашими тренировками, он видит наше единство и то, на что мы способны – особенно с учётом нашего состава игроков, стиля игры в атаке, индивидуальных навыков и мастерства.

Он лучше всех знает, что всё не так просто; мы играем против сильных соперников и хороших команд. Он пытается полностью раскрыть наш потенциал, и мы знаем, что можем выйти на более высокий уровень. Пока мы этого ещё не показали», – приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

В 1/2 финала сборная Англии сыграет с командой Аргентины, которая является действующим чемпионом турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Может, он не знает, как играть против Холанда и Эдегора». Беллингем — о критике от Тухеля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android