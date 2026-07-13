Руни назвал ключевого игрока в составе сборной Испании на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни назвал полузащитника сборной Испании Родри ключевым игроком для национальной команды Испании. В матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года испанцам предстоит встретится с Францией. Встреча состоится 14 июля.

«У них есть молодые атакующие игроки, очень креативные, но решения они принимают не всегда правильно. Вот почему для меня Родри так важен! У Родри есть это спокойствие, когда он контролирует мяч. Родри как вожак. Он контролирует всё. За его игрой так приятно наблюдать», — приводит слова Руни ВВС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).