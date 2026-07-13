Экс-игрок сборной России Набабкин рассказал, за кого будет болеть в полуфинале ЧМ-2026

Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, какую сборную поддержит в полуфиналах чемпионата мира — 2026. На этой стадии турнира состоятся матчи Франция — Испания (14 июля) и Англия — Аргентина (15 июля).

«Англия — неплохая сборная и показывает хороший футбол. Но я всё равно болею за Аргентину. Хотя им будет непросто победить англичан в полуфинале. Франция и Испания — две команды, которые достойны выйти в финал чемпионата мира. А кто из них сможет? Посмотрим, как сложится игра. Франция очень уверенно играет на турнире. Эта сборная ближе к трофею», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.