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Фото: вратарь «Урала» Селихов не смог забить головой на 90+4-й минуте матча с «Торпедо»

Фото: вратарь «Урала» Селихов не смог забить головой на 90+4-й минуте матча с «Торпедо»
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Голкипер екатеринбургского «Урала» Александр Селихов не смог сравнять счёт на 90+4-й минуте матча 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором его команда играла с московским «Торпедо» (0:1). Вратарь не попал в верхний угол ворот «Торпедо» после удара головой.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Цыпченко – 90+2'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Единственный мяч во встрече забил нападающий гостей Дмитрий Цыпченко на 90+2-й минуте.

Перед стартом нового сезона в Первой лиге обе команды сменили главных тренеров. «Урал» возглавил Сергей Юран вместо ушедшего Василия Березуцкого, а Александр Сторожук заменил Олега Кононова в «Торпедо».
В следующем туре «Урал» в домашнем матче встретится с «Енисеем» (19 июля), а московское «Торпедо» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».

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