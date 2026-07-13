Фото: вратарь «Урала» Селихов не смог забить головой на 90+4-й минуте матча с «Торпедо»

Голкипер екатеринбургского «Урала» Александр Селихов не смог сравнять счёт на 90+4-й минуте матча 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором его команда играла с московским «Торпедо» (0:1). Вратарь не попал в верхний угол ворот «Торпедо» после удара головой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Единственный мяч во встрече забил нападающий гостей Дмитрий Цыпченко на 90+2-й минуте.

Перед стартом нового сезона в Первой лиге обе команды сменили главных тренеров. «Урал» возглавил Сергей Юран вместо ушедшего Василия Березуцкого, а Александр Сторожук заменил Олега Кононова в «Торпедо».

В следующем туре «Урал» в домашнем матче встретится с «Енисеем» (19 июля), а московское «Торпедо» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».