Защитник Франции Лакруа — о Ямале: он может доставить проблемы, но наша команда сильна

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 с Испанией, отдельно упомянув нападающего Ламина Ямаля.

«Я бы не сказал, что мы их боимся, но мы знаем об их высоком уровне. Мы их уважаем; у них есть очень талантливые игроки, однако мы хотим победить.

Мы будем обороняться настолько хорошо, насколько это возможно. Он (Ямаль. – Прим. «Чемпионата») очень хороший игрок, на этом чемпионате мира он уже показал, что может доставить соперникам проблемы. Но и наша команда очень сильна, особенно с точки зрения обороны: мы пропустили мало голов и позволили создать не так много голевых моментов», – приводит слова Лакруа Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала французы обыграли сборную Марокко со счётом 2:0.