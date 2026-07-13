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Защитник Франции Лакруа — о Ямале: он может доставить проблемы, но наша команда сильна

Защитник Франции Лакруа — о Ямале: он может доставить проблемы, но наша команда сильна
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Защитник сборной Франции Максанс Лакруа высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 с Испанией, отдельно упомянув нападающего Ламина Ямаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не сказал, что мы их боимся, но мы знаем об их высоком уровне. Мы их уважаем; у них есть очень талантливые игроки, однако мы хотим победить.

Мы будем обороняться настолько хорошо, насколько это возможно. Он (Ямаль. – Прим. «Чемпионата») очень хороший игрок, на этом чемпионате мира он уже показал, что может доставить соперникам проблемы. Но и наша команда очень сильна, особенно с точки зрения обороны: мы пропустили мало голов и позволили создать не так много голевых моментов», – приводит слова Лакруа Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала французы обыграли сборную Марокко со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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