«Барселона» арендовала 18-летнего защитника из Эквадора

«Барселона» объявила о переходе 18-летнего эквадорского защитника Хосуэ Кайседо из «ЛДУ Кито» на правах аренды с опцией последующего выкупа. Он будет играть в резервной команде каталонцев «Барса Атлетик».

«Кайседо — перспективный атакующий левый защитник, который выделяется своей активностью на фланге, скоростью и умением подключаться к атакам. Кроме того, эквадорец универсален и способен играть не только в обороне, но и выше по флангу, в роли вингера.

Приглашение Хосуэ Кайседо соответствует стратегии «Барсы Атлетик» по привлечению молодых талантов. В клубе считают, что у защитника большой потенциал для дальнейшего развития в системе «Барселоны», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Кайседо играл в первой команде «ЛДУ Кито», в составе которой провёл 20 официальных встреч. Также он дебютировал в Кубке Либертадорес, сыграв в матче с боливийским клубом «Олвейс Реди».