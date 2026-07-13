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Бюро исполкома РФС утвердило список 33 лучших футболистов РПЛ в сезоне-2025/2026

Бюро исполкома РФС утвердило список 33 лучших футболистов РПЛ в сезоне-2025/2026
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Бюро исполкома Российского футбольного союза в рамках заседания 10 июля утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2025/2026.

Вратари:
1. Станислав Агкацев, «Краснодар» (второй раз);
2. Денис Адамов, «Зенит» (впервые);
3. Максим Бориско, «Балтика» (впервые).

Правые защитники:
1. Илья Вахания, «Ростов» (впервые);
2. Мингиян Бевеев, «Балтика» (впервые);
3. Густаво Мантуан, «Зенит» (второй раз).

Правые центральные защитники:
1. Игорь Дивеев, «Зенит» (четвёртый раз);
2. Сесар Монтес, «Локомотив» (впервые);
3. Руслан Литвинов, «Спартак» (второй раз).

Левые центральные защитники:
1. Нино, «Зенит» (второй раз);
2. Кевин Андраде, «Балтика» (впервые);
3. Виктор Тормена, «Краснодар» (впервые).

Левые защитники:
1. Мойзес, ЦСКА (четвёртый раз);
2. Дуглас Сантос, «Зенит» (седьмой раз);
3. Дмитрий Скопинцев, «Динамо» (впервые).

Правые центральные полузащитники:
1. Алексей Батраков, «Локомотив» (второй раз);
2. Максим Глушенков, «Зенит» (второй раз);
3. Никита Кривцов, «Краснодар» (впервые).

Центральные полузащитники:
1. Вендел, «Зенит» (четвёртый раз);
2. Матвей Кисляк, ЦСКА (второй раз);
3. Наиль Умяров, «Спартак» (впервые).

Левые центральные полузащитники:
1. Эдуард Сперцян, «Краснодар» (четвёртый раз);
2. Лечи Садулаев, «Ахмат» (впервые);
3. Маркиньос, «Спартак» (второй раз).

Правые нападающие:
1. Луис Энрике, «Зенит» (второй раз);
2. Данил Круговой, ЦСКА (второй раз);
3. Жоау Батчи, «Краснодар» (впервые).

Центральные нападающие:
1. Джон Кордоба, «Краснодар» (четвёртый раз);
2. Константин Тюкавин, «Динамо» (третий раз);
3. Дмитрий Воробьёв, «Локомотив» (впервые).

Левые нападающие:
1. Эсекьель Барко, «Спартак» (второй раз);
2. Бителло, «Динамо» (второй раз);
3. Педро, «Зенит» (впервые).

Стоит отметить, что в рейтинг вошли 15 иностранных и 18 российских футболистов, из которых четверо прошли через систему Юношеских футбольных лиг.

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