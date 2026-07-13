Российский сотрудник «Интер Майами» рассказал, как устроился в клуб

Российский сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян рассказал, как устроился в клуб.

– Я искал подработку на выходные. Увидел вакансию в клубе на позицию амбассадора партнёрских программ. Она подразумевает работу в дни домашних матчей МЛС. Я отозвался, моё резюме посмотрели, позвали на собеседование и затем взяли. Ничего особенного. К тому моменту я уже два года жил в США и прокачал английский.

– В чём состоит твоя работа в «Интере»?

– Я – посредник между клубом и спонсорами. Помогаю им проводить активации на матчах. Мы обустраиваем фан-зону и прочие объекты спонсоров. Строим палатки, раздаём мерч, помогаем с шоу в перерыве, проводим чемпионаты среди детей, организуем в баре просмотры выездного матча. Для заведения это полная посадка, а для «Интера» – повышение лояльности.

– Её тяжелее добиваться, если учитывать, что клуб основан лишь восемь лет назад?

– Важнее, что в Майами есть команды во всех главных видах спорта – «Хит» в баскетболе, «Марлинс» в бейсболе, «Интер» в футболе, «Пантерз» в хоккее и «Долфинс» – в американском футболе. А ещё океан, рестораны, ночные клубы и много чего ещё. Требуется много усилий, чтобы заставить человека сходить на футбол. Все борется, чтобы человек сходил с семьёй именно к ним и потратил в субботу $ 500-600. Хотя в целом тут спорт любят как идею. И даже не так принципиально, что за команда. Фанаты относятся проще, доброжелательнее, все хотят лишь хорошо провести время.

Те, кто здесь считаются ультрас, в Европе – обычные болельщики, а в Турции – домохозяйки, — сказал Орджацян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.