Российский сотрудник «Интер Майами»: когда встречаю Месси, ощущение, что увидел соседа

Российский сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян высказался о форварде команды Лионеле Месси.

– С детства люблю футбол, болею за «Барсу» и персонально за Месси. Особенно после поражения в финале ЧМ-2014. Я потом просыпался в 4:00 ночи, чтобы смотреть матчи Аргентины на Кубке Америки. Помню, как он уходил из сборной в слезах в 2016-м. У меня выработалась настоящая привязанность к Месси.

– Но это ведь совпадение, что ты переехал именно в тот город, где находится клуб Месси?

– Да. Я приехал в 2022-м, а он только летом 2023 года перешёл в Майами. Если что, это он меня преследует, а не я его. Сейчас, когда встречаю Месси, уже ощущение, что увидел соседа. Просто человек из твоего района. Хотя другие футболисты всё так же вызывают мандраж: «Оооо! Ничего себе, это же Мюллер». Понятно, что Месси больше, но ко всему привыкаешь. Однажды пришёл в обычный батутный центр и случайно встретил Месси. Они с Суаресом там были с семьями. Мне кассир сказал, что не первый раз заглянули, — сказал Орджацян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Месси провёл за «Интер Майами» 104 матча во всех турнирах, в которых забил 90 мячей и сделал 51 результативную передачу.