Санетти: после потери отца Адриано не удалось вернуться на прежний уровень

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти высказался о ситуации с ментальным здоровьем экс-футболиста национальной команды Бразилии Адриано Лейте Рибейро, которая повлияла на его карьеру.

— Хавьер, ты говорил: «Нам не удалось вытащить Адриано из депрессии. Возможно, это моё самое большое поражение за всю карьеру». Расскажи о той истории с Адриано. И вообще, депрессия — это страшно?

— Я помню, что Адриано переживал тяжёлый период, когда умер его отец. Они были очень близки. Это был выдающийся игрок, надёжный товарищ, всегда улыбчивый и оптимистичный, но после потери отца ему не удалось вернуться на прежний уровень.

— По таланту Адриано на одном уровне с Роналдо?

— Нет, это разные игроки. Роналдо не зря прозвали феноменом.

— Сейчас ты понимаешь, что бы мог сделать для Адриано, чтобы всё же из депрессии его вытащить? Какие-то у тебя были мысли за эти годы, что можно было сделать по-другому?

— Думаю, что не только я, но и вся команда его поддержала. Мы всегда старались ему помочь настолько, насколько это возможно. Но такова жизнь. Сейчас, когда Адриано приезжает в Италию, мы встречаемся и хорошо проводим время, — сказал Санетти в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».