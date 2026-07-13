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Санетти: после потери отца Адриано не удалось вернуться на прежний уровень

Санетти: после потери отца Адриано не удалось вернуться на прежний уровень
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Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти высказался о ситуации с ментальным здоровьем экс-футболиста национальной команды Бразилии Адриано Лейте Рибейро, которая повлияла на его карьеру.

— Хавьер, ты говорил: «Нам не удалось вытащить Адриано из депрессии. Возможно, это моё самое большое поражение за всю карьеру». Расскажи о той истории с Адриано. И вообще, депрессия — это страшно?
— Я помню, что Адриано переживал тяжёлый период, когда умер его отец. Они были очень близки. Это был выдающийся игрок, надёжный товарищ, всегда улыбчивый и оптимистичный, но после потери отца ему не удалось вернуться на прежний уровень.

— По таланту Адриано на одном уровне с Роналдо?
— Нет, это разные игроки. Роналдо не зря прозвали феноменом.

— Сейчас ты понимаешь, что бы мог сделать для Адриано, чтобы всё же из депрессии его вытащить? Какие-то у тебя были мысли за эти годы, что можно было сделать по-другому?
— Думаю, что не только я, но и вся команда его поддержала. Мы всегда старались ему помочь настолько, насколько это возможно. Но такова жизнь. Сейчас, когда Адриано приезжает в Италию, мы встречаемся и хорошо проводим время, — сказал Санетти в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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