Российский сотрудник «Интер Майами» рассказал, как встретился с актрисой Джессикой Альбой

Российский сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян рассказал, как он встретился с актрисой Джессикой Альбой.

– У нас было мероприятие, посвящённое выходу специальной коллекции по случаю 20 лет игры Месси за сборную. Представление формы проходило в vip-ложе на новом стадионе «Интера». И получалось, что в один день я раздаю футболки фанатам, а в другой – стою на расстоянии вытянутой руки от Джессики Альбы. В таких случаях сначала возникает эйфория, а потом к этому привыкаешь, – сказал Орджацян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Орджацяном читайте по ссылке ниже: