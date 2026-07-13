15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский сотрудник «Интер Майами» рассказал, как встретился с актрисой Джессикой Альбой

Российский сотрудник «Интер Майами» рассказал, как встретился с актрисой Джессикой Альбой
Комментарии

Российский сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян рассказал, как он встретился с актрисой Джессикой Альбой.

– У нас было мероприятие, посвящённое выходу специальной коллекции по случаю 20 лет игры Месси за сборную. Представление формы проходило в vip-ложе на новом стадионе «Интера». И получалось, что в один день я раздаю футболки фанатам, а в другой – стою на расстоянии вытянутой руки от Джессики Альбы. В таких случаях сначала возникает эйфория, а потом к этому привыкаешь, – сказал Орджацян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Орджацяном читайте по ссылке ниже:

Материалы по теме
«Однажды случайно встретил Месси». Как парень из России попал на работу в «Интер Майами»
Эксклюзив
«Однажды случайно встретил Месси». Как парень из России попал на работу в «Интер Майами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android