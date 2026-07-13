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Игрок сборной Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством — Пинто

Игрок сборной Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством — Пинто
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Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хаминтон Кампас не вернулся на родину после вылета национальной команды с ЧМ-2026 из‑за угроз, полученных после матча 1/8 финала мирового первенства, в котором южноамериканцы проиграли Швейцарии (0:0, 3:4 пен.), сообщает журналист Камило Пинто на своей странице в социальной сети Х.

На 115-й минуте игры 1/8 финала Хаминтон Кампас пробил выше ворот из выгодной позиции, а затем Колумбия вылетела, проиграв в серии пенальти. Кампас и его семья начали получать угрозы: игрок воспринял их серьёзно и не вернулся на родину.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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