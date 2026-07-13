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Набабкин: Роналду проделывал великолепную работу на ЧМ — жалко, что Португалия вылетела

Набабкин: Роналду проделывал великолепную работу на ЧМ — жалко, что Португалия вылетела
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал игру сборной Португалии на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Жалко, что Португалия вылетела с чемпионата мира. Роналду в 41 год проделывает великолепный объём работы, старается и выкладывается в каждом эпизоде. Хотелось, чтобы Криштиану со сборной прошёл как можно дальше на чемпионате мира. Но, к сожалению, они покинули турнир. Португалия — хорошая сборная, которая рано вылетела с чемпионата мира», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Португалии покинула мировое первенство, уступив «Испании» в 1/8 финала (0:1). После поражения капитан команды Криштиану Роналду объявил, что это был, скорее всего, его последний в карьере ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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