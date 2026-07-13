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Российский сотрудник «Интер Майами» раскрыл, сколько стоили билеты на матч Аргентины на ЧМ

Российский сотрудник «Интер Майами» раскрыл, сколько стоили билеты на матч Аргентины на ЧМ
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Сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян рассказал, сколько стоили билеты на один из матчей чемпионата мира — 2026 с участием сборной Аргентины.

– Важно мониторить сайты с билетами – и у ФИФА, и у перекупщиков. Я заметил, что в Майами билеты в среднем дороже, чем в других городах США. Если брать официально через ФИФА, то билеты на Аргентину стоили около $ 5 тыс.

– Это vip-ложа?
– Нет, обычные места, но с хорошим видом. Просто ФИФА ввела динамическую систему ценообразования. Стоимость зависит от спроса, а тут латиноамериканское население, которое обожает футбол. На все матчи огромный спрос. Тем более на Аргентину.

– Сколько в результате отдал за билет?
– $ 2,5 тыс.

– Возможно, это даже считается хорошей ценой.
– Не уверен. Но я кайфанул, — сказал Орджацян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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