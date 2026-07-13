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«GOAT и Месси». «Боруссия» — о фото вратаря Кобеля и аргентинца на ЧМ-2026

«GOAT и Месси». «Боруссия» — о фото вратаря Кобеля и аргентинца на ЧМ-2026
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Дортмундская «Боруссия» опубликовала фотографию своего швейцарского вратаря Грегора Кобеля, отражающего удар аргентинца Лионеля Месси в матче четвертьфинала чемпионата мира (1:3 д. вр.). Немецкий клуб сопроводил фото провокационной подписью.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Фото: страница «Боруссии» Дортмунд в соцсети Х

«GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата») и Лионель Месси», — гласит подпись к фото.

28-летний Кобель по ходу матча совершил четыре спасения и помог команде перевести игру в дополнительное время, будучи в меньшинстве. Четвертьфинал текущего турнира стал для сборной Швейцарии повторением лучшего результата в истории: команда ранее трижды выходила в четвертьфинал (1930, 1938, 1954).

Кобель играет за «Боруссию» с 2021 года, дойдя с ней до финала Лиги чемпионов в 2024 году.

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