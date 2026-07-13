«GOAT и Месси». «Боруссия» — о фото вратаря Кобеля и аргентинца на ЧМ-2026

Дортмундская «Боруссия» опубликовала фотографию своего швейцарского вратаря Грегора Кобеля, отражающего удар аргентинца Лионеля Месси в матче четвертьфинала чемпионата мира (1:3 д. вр.). Немецкий клуб сопроводил фото провокационной подписью.

Фото: страница «Боруссии» Дортмунд в соцсети Х

«GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата») и Лионель Месси», — гласит подпись к фото.

28-летний Кобель по ходу матча совершил четыре спасения и помог команде перевести игру в дополнительное время, будучи в меньшинстве. Четвертьфинал текущего турнира стал для сборной Швейцарии повторением лучшего результата в истории: команда ранее трижды выходила в четвертьфинал (1930, 1938, 1954).

Кобель играет за «Боруссию» с 2021 года, дойдя с ней до финала Лиги чемпионов в 2024 году.