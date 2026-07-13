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Чемпион мира — 1998 Дюгарри: Ямаль может в одиночку принести победу

Чемпион мира — 1998 Дюгарри: Ямаль может в одиночку принести победу
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри высоко оценил готовность национальной команды Испании к полуфиналу первенства планеты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Качества сборной Испании никуда не делись! Эта команда научилась терпеть благодаря своему коллективу. Они чемпионы Европы — и заслужили этот титул! На протяжении 20-30 минут, тайма или даже всего матча Ламин Ямаль способен вскружить голову кому угодно и в одиночку принести победу, даже если сейчас он находится не в лучшей форме. Тенденции не изменились после последнего матча — силы команд просто стали равны», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Встреча Франция — Испания пройдёт во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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