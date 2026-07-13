Стала известна сумма, которую «Зенит» предложил «Ботафого» за Данило — Canal do Manel

Санкт-петербургский «Зенит» предложил бразильскому «Ботафого» € 40 млн за трансфер полузащитника Данило, сообщает Canal do Manel.

«Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, чтобы не усиливать конкурентов, не дал ответа на данное предложение и ждёт похожих действий от других европейских команд.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.