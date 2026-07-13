Семак прокомментировал ничью в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после ничьей своей команды в товарищеской встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Хороший получился спарринг. В целом в первом тайме у нас плохо получалась игра, на мой взгляд — не хватало надёжности в обороне. А в переходных фазах и в атаке не хватало нам движения, качества в завершении. Второй тайм, на мой взгляд, провели лучше, более активно, с преимуществом: моменты были. Конечно, не всё получалось, но тем не менее второй тайм провели гораздо активнее. Радует, что при любом статусе матча все хотят побеждать, никто не хочет проигрывать. До последних минут старались свести матч хотя бы к ничьей, что и получилось. За это тоже отдельное спасибо ребятам», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.