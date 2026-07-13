Российский сотрудник «Интер Майами» рассказал о случайной встрече с Месси

Российский сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян поделился эмоциями от случайной встречи с форвардом клуба Лионелем Месси.

– Ты пересекался с Месси вне матчей и акций клуба?

– Да. Однажды пришёл в обычный батутный центр и случайно встретил Месси. Они с Суаресом там были с семьями. Мне кассир сказал, что не первый раз заглянули. У нас вообще много звёзд. Знакомый выгуливал собаку и встретил Бекхэма. Я недавно видел Арину Соболенко, выходящую из vip-ложи. Ким Кардашьян, Леброн Джеймс, Карлос Алькарас… Спокойнее к этому отношусь. Хотя, конечно, при встрече в батутном центре подошёл к Месси. Сказал ему, что работаю в «Интер Майами». Сфоткались.

– А где был его знаменитый охранник?

– В тот момент его почему-то не оказалось, хотя летом 2025 года он уже работал с Месси. На матчах, само собой, я сфотографироваться с Месси не могу, даже если оказываюсь на кромке поля для организации шоу в перерыве. С этим всё строго. А вообще, мне преподаватель по спортивному менеджменту говорил, что это плохая практика – работать на команду, за которую болеешь. В первую очередь важно быть не фанатом, а профессионалом. Игры могут отвлекать от работ, — сказал Орджацян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.