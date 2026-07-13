«Сыграл на родном поле!» Защитник «Динамо» Мх Сандрачук — о контрольном матче с «Зенитом»

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук, который является воспитанником «Зенита», поделился впечатлениями от контрольного матча с сине-бело-голубыми (1:1). Игра проходила на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге.

— Сыграл на родном поле! Помню, в первый раз это произошло здесь, когда был совсем ребёнком. Поэтому сейчас эмоции просто замечательные. Тем более от того, что теперь отыграл здесь в качестве футболиста Премьер‑Лиги против лучшей команды страны. Это невероятные ощущения. Но, конечно, нужно прибавлять, чтобы смотреться ещё увереннее.

— Махачкалинское «Динамо» лишь на последней минуте упустило победу.

— Смотрелись очень уверенно. И на мяче, и при игре в обороне. Смогли перекрыть зоны «Зениту», чтобы свести к минимуму голевые моменты у наших ворот. Поэтому в целом матч можно оценить положительно.

— Обидно, что пропустили с пенальти в самой концовке?

— Очень. Упускать победу на последних секундах крайне неприятно. С другой стороны — это контрольный матч, из которого надо извлечь уроки. И внимательнее действовать у своих ворот в конце встречи.

— Сборы махачкалинцы проводят в Ленинградской области. Вы сейчас в команде главный гид?

— Ну, я не один питерский в команде (улыбается). Но если ребята что‑то спрашивают, конечно, с удовольствием рассказываем, направляем. Мне кажется, всем очень нравится проходить здесь сборы. Условия потрясающие, однако в нашем городе и области иначе быть не может (улыбается).

— Дыхание нового сезона уже чувствуется?

— Да, уже хочется поскорее начать, перейти к официальным матчам. Чтобы выходить играть на результат, с адреналином и большей ответственностью. От этого, конечно, получаешь большее удовольствие, — приводит слова Сандрачука «Матч ТВ».