Телеведущий Морган снова задел Месси перед матчем ЧМ-2026

Британский телеведущий Пирс Морган язвительно высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Англии, упомянув капитана южноамериканцев Лионеля Месси и полузащитника «трёх львов» Джуда Беллингема.

«Все эти полные страха разговоры в духе «как Англия остановит Месси» просто нелепы. Гораздо более уместный вопрос — как Аргентина остановит Беллингема? Именно он — настоящая суперзвезда этого чемпионата мира», — написал телеведущий в социальной сети Х.

Напомним, Морган является близким другом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и часто выделяет звёздного форварда среди остальных футболистов.

Джуд Беллингем оформил дубли в матчах 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2026, став претендентом на звание лучшего бомбардира турнира (шесть голов). Возглавляет снайперскую гонку Лионель Месси, в активе которого — восемь забитых мячей.

Матч Англия — Аргентина пройдёт в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.