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Набабкин: не знаю, кто такой Бориско, а Акинфееву — здоровья!

Набабкин: не знаю, кто такой Бориско, а Акинфееву — здоровья!
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве, упомянув вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско.

«Не знаю, кто такой Бориско и откуда он. А Акинфееву желаю здоровья, чтобы он как можно скорее восстановился. Он очень значимый и большой игрок для команды и клуба в целом», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Акинфеев находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за ЦСКА 818 официальных матчей, в которых 327 раз сыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что Акинфеев продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2026/2027. Соглашение с 40‑летним вратарём рассчитано на один год. Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля.

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