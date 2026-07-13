Полузащитник Торган Азар вернулся в «Ланс»

Бельгийский полузащитник Торган Азар в качестве свободного агента вернулся в «Ланс». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Футболист подписал с кроваво-золотыми трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

Предыдущим клубом Торгана Азара был бельгийский «Андерлехт». В 46 матчах прошедшего клубного сезона хавбек забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Игрок является воспитанником «Ланса», в системе этого клуба он находился с 2007 по 2012 год. Помимо этого, в послужном списке бельгийца есть «Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Мёнхенгладбах, ПСВ и ряд других команд.